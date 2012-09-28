Писать тексты для сайта

Есть сайт про бизнес и про косметику. Нужно писать статьи для него.

Статьи интересные и увлекательные для ЛЮДЕЙ, без ошибок, средние по размерам 1000-2000 знаков +\- Главное чтобы мысли были законченные и все хорошо в них.

Бюджет не высокий, прошу любителей писать за дорого или подсчитывать каждый символ НЕ БЕСПОКОИТЬ. Писать надо будет 1 статью каждый рабочий день.

Укажите пожалуйста свою цену или за месяц или за 1 статью. Расчет будет вестись не по количеству символов в по статьям написанным.

Приветствуются знание тематики бизнеса и косметики. Оплата электронными деньгами.