Нужен рерайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт72 заявки449 просмотров

Доброго дня всем фрилансерам!

Появилась нужда в рерайте. Нужно отрерайтить очень много текста.

Есть работа с исходником а так же и без него, когда как!

Оплата 55 рублей за 1000 знаков.

Работы очень много, темы тоже разные по скольку в наличии 44 сайта которых нужно набить качественным рерайтом. А так же по мимо них есть еще и другие проекты.

13 лет назад
atgarrs
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров