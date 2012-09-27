Нужен рерайт

Доброго дня всем фрилансерам!

Появилась нужда в рерайте. Нужно отрерайтить очень много текста.

Есть работа с исходником а так же и без него, когда как!

Оплата 55 рублей за 1000 знаков.

Работы очень много, темы тоже разные по скольку в наличии 44 сайта которых нужно набить качественным рерайтом. А так же по мимо них есть еще и другие проекты.