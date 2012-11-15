Постоянно нужно писать и редактировать статьи! 1000 знаков - 50 рублей
50 уникальных статей Новогодней тематики.
Для сайта продающего новогодние товары, надо написать 50 статей новогодней тематики, для продвижения сайта в поисковиках.
Статьи пишутся для размещения на сайте, поэтому тексты должны быть уникальные, хорошо читаемые. Проверка на уникальность.
Стоимость одной статьи – $2,5 (2000 символов (без пробелов)).
Требования к статьям:
1. 2000 символов (без пробелов)
2. Статья должна быть уникальна (уникальность не мене 90%).
3. Статья должна быть написана для людей. Нести смысловую нагрузку, иметь логическую структуру (вступление, основная часть, завершение).
4. Без орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок, соответствовать нормам и правилам русского языка.
5. Ключевые слова должны быть вписаны гармонично.
Для работы над статьями будет отобрано 5-ть исполнителей, соответственно по 10 статей для каждого.
Всем исполнителям будет выслано подробное ТЗ, содержащее: Тему статьи, О чем статья, Ключевые слова.
Тексты сдавать на проверку по одному, т.к. будет приниматься решение на предмет дальнейшего сотрудничества.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Копирайтинг55 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Необходимо размножение статей. Для начала хочется размножить пару статей , ~1000 и 2000 символов, на 20-30, а можно и 40 вариантов. Насколько это реально, есть ли у кого такой опыт? Какая будет уникальность ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно разработать актуальный FAQ охватывающий правовые и технические аспекты в области обеспечения пожарной безопасности. FAQ будет размещен на сайте фирмы предлагающей услуги по установке систем пожарной безопасности. Во вложении примерный перечень вопросов.Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Требуется написать 1000 анкоров для sape.ru на фармакологическую тематику по требуемым ключевым словам. - Для каждого ключевого слова анкоры с околосылочным текстом - Анкоры ТОЛЬКО на английском - Анкоры должны ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $70
Нужен продающий текст + коротки текст для upsale + мотивирующий абзац + одна страничка «спасибо!» Тексты КОРОТКИЕ. Воды не надо! Два слова по услвоиям: * пожалуйста примеры Ваших работ, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать несколько десятков «гостевых» статей (то есть, размещенных на других сайтах, но содержащих ссылку на мой) по 3.000 символов. Тематика — строительство. Сверхкачества статей не требуется — обычный ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт13 лет назад
Тексты плагиативные...нужно доработать.Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется человек с игрой Dota 2 Нужно будет качественно актуализировать сайт www.dota-manual.ru до Dota 2 Данные можно брать с сайта и сверяться с игрой: http://dota2.ru/heroes/ http://dota2.ru/items/ ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
В обязанности входит: -постинг статей (ну и написание уникальных, соотвественно, тематика ИТ/хостинг/технологии) -настройка и поддержа Вордпрес движка -постинг комментариев со ссылкой на наш блог по другим блогам, кроспостинг -добавление блога в ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброе утро. Итак, есть семантическое ядро — 1с 1с бухгалтерия 1с бухгалтерия 8.2 1с бухгалтерия 8 программа 1с бухгалтерия 1с бухгалтерия программа купить 1с купить 1с ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад