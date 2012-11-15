50 уникальных статей Новогодней тематики.

Для сайта продающего новогодние товары, надо написать 50 статей новогодней тематики, для продвижения сайта в поисковиках.

Статьи пишутся для размещения на сайте, поэтому тексты должны быть уникальные, хорошо читаемые. Проверка на уникальность.

Стоимость одной статьи – $2,5 (2000 символов (без пробелов)).

Требования к статьям:

1. 2000 символов (без пробелов)

2. Статья должна быть уникальна (уникальность не мене 90%).

3. Статья должна быть написана для людей. Нести смысловую нагрузку, иметь логическую структуру (вступление, основная часть, завершение).

4. Без орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок, соответствовать нормам и правилам русского языка.

5. Ключевые слова должны быть вписаны гармонично.

Для работы над статьями будет отобрано 5-ть исполнителей, соответственно по 10 статей для каждого.

Всем исполнителям будет выслано подробное ТЗ, содержащее: Тему статьи, О чем статья, Ключевые слова.

Тексты сдавать на проверку по одному, т.к. будет приниматься решение на предмет дальнейшего сотрудничества.