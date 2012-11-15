50 уникальных статей Новогодней тематики.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок387 просмотров

Для сайта продающего новогодние товары, надо написать 50 статей новогодней тематики, для продвижения сайта в поисковиках.

Статьи пишутся для размещения на сайте, поэтому тексты должны быть уникальные, хорошо читаемые. Проверка на уникальность.

Стоимость одной статьи – $2,5 (2000 символов (без пробелов)).

Требования к статьям:

1. 2000 символов (без пробелов)

2. Статья должна быть уникальна (уникальность не мене 90%).

3. Статья должна быть написана для людей. Нести смысловую нагрузку, иметь логическую структуру (вступление, основная часть, завершение).

4. Без орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок, соответствовать нормам и правилам русского языка.

5. Ключевые слова должны быть вписаны гармонично.

Для работы над статьями будет отобрано 5-ть исполнителей, соответственно по 10 статей для каждого.

Всем исполнителям будет выслано подробное ТЗ, содержащее: Тему статьи, О чем статья, Ключевые слова.

Тексты сдавать на проверку по одному, т.к. будет приниматься решение на предмет дальнейшего сотрудничества.

13 лет назад
sghshjwe
Вадим 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

Natalichus
Наталья 
53 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Статьи Натальи очень понравились - это не просто рекламный текст (хотя имеет все что необходимо для этого), это сюжетный рассказ, который читается с интересом, я бы сказал, вызывает эмоции. Всегда интересно, всегда необычно, всегда приятно!
ganimed88
Дмитрий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$20
2 дня
Тексты Дмитрия очень понравились их хочется дочитать до конца. Ответственный - работу отдает точно в срок. Отличный копирайтер - статьи читаются легко, с интересом.
Редко встретишь людей, с которыми легко работать и общаться. Вадим - яркое тому доказательство. С наступающим тебя Новым годом.Дюралайт в каждый дом! :-)
Luna25
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
14 дней
Статьи очень понравились, читаются как художественный рассказ. Татьяна отличный копирайтер и ответственный исполнитель, работу отдает точно в срок. Приятно было работать, спасибо!

Заявки фрилансеров

Natalichus
Наталья 
53 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
ganimed88
Дмитрий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
Luna25
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад