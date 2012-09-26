Требуется разможение статей

Добрый день. Необходимо размножение статей. Для начала хочется размножить пару статей , ~1000 и 2000 символов, на 20-30, а можно и 40 вариантов. Насколько это реально, есть ли у кого такой опыт? Какая будет уникальность вариантов - указывайте сразу.

Рассмотрю как варианты ручного размножения, так и через генераторы текстов.