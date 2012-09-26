Нужен эффективный продающий текст

Нужен продающий текст + коротки текст для upsale + мотивирующий абзац + одна страничка «спасибо!»

Тексты КОРОТКИЕ. Воды не надо!

Два слова по услвоиям:

* пожалуйста примеры Ваших работ, можно отрывок на пару предложений

* срок — завтра все должно быть готово и текст уже одобрен

Техническая сторона:

* два сверстанных html с продающим текстом

Идеальный путь посетителя сайта:

* попадает на первую продающую страницу

* если соглашается, то попадает на форму регистрации (здесь он видит мотивирующий абзац)

* заполнив попадает на страницу upsale, где его благодарят, говорят что он молодец и предлагают пригласить двух знакомых и получить МЕГА БОНУС — 2000 рублей!!! За пять — 5000 рублей!!!

* если отсылает приглашения, то показывается «спасибо»

Что продаем:

* доступ на сайт, который помогает делать оценки о жилой недвижимости

* преимущества:

** экономит время — добавляет часы жизни!

** пока бесплатно!

Кому продаем:

* оценщикам