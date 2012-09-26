Требуется сделать несколько десятков «гостевых» статей (то есть, размещенных на других сайтах, но содержащих ссылку на мой) по 3.000 символов. Тематика — строительство. Сверхкачества статей не требуется — обычный ...
Нужен эффективный продающий текст
Нужен продающий текст + коротки текст для upsale + мотивирующий абзац + одна страничка «спасибо!»
Тексты КОРОТКИЕ. Воды не надо!
Два слова по услвоиям:
* пожалуйста примеры Ваших работ, можно отрывок на пару предложений
* срок — завтра все должно быть готово и текст уже одобрен
Техническая сторона:
* два сверстанных html с продающим текстом
Идеальный путь посетителя сайта:
* попадает на первую продающую страницу
* если соглашается, то попадает на форму регистрации (здесь он видит мотивирующий абзац)
* заполнив попадает на страницу upsale, где его благодарят, говорят что он молодец и предлагают пригласить двух знакомых и получить МЕГА БОНУС — 2000 рублей!!! За пять — 5000 рублей!!!
* если отсылает приглашения, то показывается «спасибо»
Что продаем:
* доступ на сайт, который помогает делать оценки о жилой недвижимости
* преимущества:
** экономит время — добавляет часы жизни!
** пока бесплатно!
Кому продаем:
* оценщикам
Заявки фрилансеров
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