Написать 50 отзывов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки119 просмотров

Необходимо написать 50 отзывов на разнообразные товары и услуги с включением указанных ключевых слов. Объем каждого отзыва от 3000 знаков.

13 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$250
10 дней
Не первый раз работаем с Ксенией. Качество выполненых работ всегда превосходит ожидания. Рекомендую!
Спасибо за интересный проект. Очень хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад