Для постоянной работы в команде нужны авторы с отличным, легким стилем. Обязательно - с портфолио.

В заявке указывайте:

1) ссылки на 2 своих работы (на русском языке) - не на портфолио, а на конкретные работы;

2) любимые тематики

3) сколько пишете в день (оптимум/максимум)

Особенность работы: оплата каждого 1-3 и 15-17 числа каждого месяца. Стоимость работы - 2$ за 1000 знаков б/п.

Вот мои отзывы от фрилансеров: http://www.weblancer.net/users/Dara_White/reviews/?filter=freelancers

Всем спасибо за заявки, кандидатам обязательно отвечу.