Необходимо сделать рерайт описаний различных организаций (торговые центры, рестораны, кафе, туристические компании, развлекательные центры и др) с их официальных сайтов. Работы много, возможно долговоременное сотрудничество. Оплата — меньше 1 долл за 1 000 символов бп.
Приватный проект для Дерягина Ольга (deryagina)
Проект по написанию 90 статей по тематике труб.
Условия оговорены.
Оплата согласована.
Сроки - 6 месяцев ~по 15 статей в месяц.
Выбранный исполнитель
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