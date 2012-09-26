Нужно составить описание сайта + ключи

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки164 просмотра

Здравствуйте. Ищем исполнителя для ПОСТОЯННОГО сотрудничества.

Необходимо сделать описание сайтов, (около 250 зн. б.п. для каждого сайта + придумать ключевые слова, около 150 зн.б.п.), исходя из тематик сайтов:

promk.net

battleborne.com

lineageradio.com

lowcostru.com

Желательно, что бы у будущего исполнителя была ICQ для быстрой связи, и возможность брать такие заказы ежедневно (10–20 сайтов).

При заявке указывайте цену за которую готовы выполнять 1000 зн.б.п.

13 лет назад
dmitrixxx
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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