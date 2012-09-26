Копирайтер

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Закрыт37 заявок528 просмотров

Здравствуйте, небольшой веб-студии нужен копирайтер для постоянного сотрудничества.

Объем работы около 10 тыс. знаков в неделю.

Обязанности:

Написание качественных, интересных текстов на разные коммерческие тематики

Требования:

1. Заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве и адекватная стоимость работы

2. Опыт работы копирайтером

3. Присутствие в сети, в icq и почте, в рабочие дни, умение не затягивать сроки

В заявке укажите стоимость копирайта и рерайта за 1 тыс. знаков без пробелов.

13 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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