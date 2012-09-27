Статья для главной страницы сайта

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Завершен6 заявок187 просмотров

Требуется написать статью на 4-5 тыс символом для главной страницы сайта.

Тематика: реклама и продвижение Вконтакте. За 1000 символом 1-1.5$

Ключи предоставлю выбранному исполнителю.

Оставляйте заявки.

13 лет назад
Andre1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$6
1 день
Замечательный исполнитель. Все точно в указанные сроки. Приятный человек и профессионал своего дела. Мои рекомендации.
Очень довольна сотрудничеством с Сергеей. Заказчик точно знает, что ему нужно, четко поставил задачу, предоставил понятное ТЗ. Мгновенно произвел оплату! Всегда бы работать с такими заказчиками, как Сергей! Всем фрилансерам рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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