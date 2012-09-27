Необходимо уникальное описании товара + копипаст характеристик. Описание от 500 до 1000 знаков. Оплата за каждый товар 1$. Работа постоянная.
Статья для главной страницы сайта
Требуется написать статью на 4-5 тыс символом для главной страницы сайта.
Тематика: реклама и продвижение Вконтакте. За 1000 символом 1-1.5$
Ключи предоставлю выбранному исполнителю.
Оставляйте заявки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг102 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен рекламный текст для сайта продажника. Только для тех кто уже работал в данном направлении. Тематика: Лечение желудка.Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется автор статей для постоянной работы в мужском журнале. Тематика: техника (автомобили, смартфоны и тд.). Необходимо выполнять 5-7 статей в неделю. Средний объем ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10000
Для написания контента на сайт требуется опытный копирайтер, знакомый с тематикой "Таможенное оформление и логистика". Требуется вытянуть из заказчика необходимую вам информацию и написать тексты-конфетки на сайт. Разумеется, уникальность и грамотность, а ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужны три текста для категорий в ИМ косметики. Раскажите в текстах о косметике: -о косметике фирм:Ахава,Премьер,Sea of Spa -достоинства и уникальность каждой из фирм -положительный,лечебный эффект каждой ...Завершен13 лет назад
Доброго времени. Требуется написание статей на сайт по ремонту авто - это статьи в разделы. Сайты, необходимые наполнить кидаю в личку. Объем текстовой информации для одного раздела - от 700 до 1500 ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужно постоянно писать отзывы о предлагаемых товарах. 10 отзывов в неделю. Объем отзыва - от 300 до 2000 символов. Пишите сюда или в ЛКЗавершен13 лет назад
- $9
Необходимо подготовить 3 статьи на игровую тематику (онлайн игры), оплата — 1,5$/1000 знаков без пробелов через WebMoney. Требования к статьям: 1. Легко читаемые и интересные 2. Обьем — 2000 знаков без пробелов ...Закрыт13 лет назад
Нужна серия текстов по такому плану: Тематика: создание сайтов, поддержка, продвижение все что с этим связано. Я даю тему статьи, ключи и план статьи, или тезисами о чем она должна быть + термины, которые ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо написать 12 текстов 1500-2000 симв. вхождения точные, непрямые точные, а так же вхождения словоформами. Основной критерий текста не количество вхождений ключевых слов, а хорошая читабельность. Ключевое слово желательно использовать максимально близко к началу ...Завершен13 лет назад