Отзывы о магазине и товаре магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок206 просмотров

Нужно постоянно писать отзывы о предлагаемых товарах. 10 отзывов в неделю. Объем отзыва - от 300 до 2000 символов.

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13 лет назад
vikingG
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
7 дней
Работаем до сих пор, рекомендую всем. Забыл написать отзыв - тут вот руки дошли.
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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