Приватно для Пронько Светлана (Mili09)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки114 просмотров

1) Написать текст для главной страницы сайта (праздничная тематика).

2) Контент для сайта.

Всё обговорено. Приступаем.

13 лет назад
LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
Светлана снова справилась на "отлично"! Рекомендую всем!
Очередной удачный проект с Дмитрием. От сотрудничества только положительные эмоции. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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