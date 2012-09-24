Копирайтер

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Закрыт26 заявок417 просмотров

БП "Профальянс" требуются копирайтеры и рерайтеры на удаленную работу. Опыт работы: не менее 1 года

Филологическое образование приветствуется. Отличное знание языка и речи. Знание офисных пакетов (Microsoft Office, Open Office). Аналитический склад ума, творческие навыки.

13 лет назад
profalians
45 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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