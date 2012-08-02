Статьи о сапогах. Рерайт

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Закрыт24 заявки237 просмотров

Добрый день. Я ищу девушку (!!!) рерайтера, которая напишет 40-60 статей по 2000 знаков о сапогах.

Темами для статей я снабжаю. Информацию по теме нужно будет найти самому. Плюс, статью нужно будет вбить в Wordpress и сохранить. Ничего сложного.

Оплата 1$ / 1000 знаков. Тема легкая, для девушек приятная. :)

Оплату вовремя гарантирую.

WordPress
13 лет назад
wildennn
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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