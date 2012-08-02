Требуются копирайтеры для написания обзоров к бытовой технике, домашней электронике и другим популярным товарам. Вам нужно зайти на сайт www.topproduct.ru и через форму добавлять обзоры (обязательно прочитать правила работы ресурса). После ...
Статьи о сапогах. Рерайт
Добрый день. Я ищу девушку (!!!) рерайтера, которая напишет 40-60 статей по 2000 знаков о сапогах.
Темами для статей я снабжаю. Информацию по теме нужно будет найти самому. Плюс, статью нужно будет вбить в Wordpress и сохранить. Ничего сложного.
Оплата 1$ / 1000 знаков. Тема легкая, для девушек приятная. :)
Оплату вовремя гарантирую.
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