Статья рерайт (срочный)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок242 просмотра

Есть выдержки из новостей и интервью одного политика. Из них нужно сделать статью на 7 тыс.знаков о проблемных застройках в Киеве. детали на почту после принятия заявки. оплата через приват банк в течении получаса (аванс 50% до написания, 50% после приема материала). дедлайн до 15:00 понедельника 24.09.

13 лет назад
vero_ua
39 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

freelancer_2011
Дмитрий 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$17
1 день
Материал сделан качественно и вовремя, не смотря на ооооочень сжатые сроки. рекомендую.
Замечательный заказчик! Четкая задача, своевременная оплата! Работать с Верой одно удовольствие! Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

freelancer_2011
Дмитрий 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Тексты описаний к товарам (мебель)

    Нужны уникальные описания для товаров интернет-магазина (мебель), по 500 знаков. Приблизительно, как на сайте http://www.mebelrama.ru/mebel/ При написании следует опираться на конкретные элементы и характеристики (компактность/множество ящиков/такая-то отделка/...) — поменьше воды, по возможности. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт - тематика ремонт квартир

    Объем от 25 тыс. сим.. Нужен профессиональный и продающий текст. Исходники могу предоставить. Исполнитель обязательно должен иметь опыт написания текстов в данной тематике. ISQ: 610604668

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • ТЗ для интернет-магазина

    Требуется помощь в написании грамотного ТЗ для интернет-магазина(-ов). За основу будет взять магазин цифровой техники. Необходимо в неспешной кооперации со мной аккумулировать идеи и пожелания к будущему магазину и вылить это в качественное и структурированное ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется качественный копирайтер

    $1000

    Удаленная работа с крупным издательством автомобильной тематики. Требуется контент-менеджер или копирайтер. Задача: создавать полезные и интересные статьи на основе нескольких автомобильных ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт 20-30 к. на тему БАД

    Тема - Витамин Б17. Материала много. Рерайт нескольких статей и как вариант перевод с зарубежных сайтов. Например http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=3&amp;t=863

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется копирайтер

    Требования: Филологическое или журналистское образование . Знание русского и украинского языка . Умение писать тексты , статьи по ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходима статья с учетом SEO

    Необходима статья на тему социальной сети. Объем: 3-4 тыс. знаков без пробелов. Статью необходимо написать с учетом списка ключевых слов. Статья необходима на сегодня.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад