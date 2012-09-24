Нужны уникальные описания для товаров интернет-магазина (мебель), по 500 знаков. Приблизительно, как на сайте http://www.mebelrama.ru/mebel/ При написании следует опираться на конкретные элементы и характеристики (компактность/множество ящиков/такая-то отделка/...) — поменьше воды, по возможности. ...
Статья рерайт (срочный)
Есть выдержки из новостей и интервью одного политика. Из них нужно сделать статью на 7 тыс.знаков о проблемных застройках в Киеве. детали на почту после принятия заявки. оплата через приват банк в течении получаса (аванс 50% до написания, 50% после приема материала). дедлайн до 15:00 понедельника 24.09.
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