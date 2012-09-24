Статья рерайт (срочный)

Есть выдержки из новостей и интервью одного политика. Из них нужно сделать статью на 7 тыс.знаков о проблемных застройках в Киеве. детали на почту после принятия заявки. оплата через приват банк в течении получаса (аванс 50% до написания, 50% после приема материала). дедлайн до 15:00 понедельника 24.09.