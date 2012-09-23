Тема - Витамин Б17. Материала много. Рерайт нескольких статей и как вариант перевод с зарубежных сайтов. Например http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=863
Требуется качественный копирайтер
Удаленная работа с крупным издательством автомобильной тематики.
Требуется контент-менеджер или копирайтер.
Задача: создавать полезные и интересные статьи на основе нескольких автомобильных отзывов.
Оплата $20 за статью.
Способы оплаты: электронные деньги (webmoney, yandex money).
Объем работы в день: 1–2 статьи. От 2200 символов.
Пишите, пожалуйста, на [email protected]
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