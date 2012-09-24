Написать две статьи: строительство (срочно)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки148 просмотров

Темы:

Строительство подъездных ж/д путей

Чистка штор на дому

Объем каждой статьи - 1600 знаков без пробелов

Копирайтинг или глубокий рерайтинг

150 wmr за обе статьи.

13 лет назад
mikhailstebenkov
Михаил 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Cu_ma
46 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Доволен работой. Вовремя и качественно. Спасибо!
Михаил хороший заказчик - задание четкое, проверка быстрая, а оплата своевременная! Спасибо за проект, Михаил!

Заявки фрилансеров

Cu_ma
46 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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