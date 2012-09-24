Написать две статьи: строительство (срочно)

Требуется помощь в написании грамотного ТЗ для интернет-магазина(-ов). За основу будет взять магазин цифровой техники. Необходимо в неспешной кооперации со мной аккумулировать идеи и пожелания к будущему магазину и вылить это в качественное и структурированное ...