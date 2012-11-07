Удаленная работа с крупным издательством автомобильной тематики. Требуется контент-менеджер или копирайтер. Задача: создавать полезные и интересные статьи на основе нескольких автомобильных ...
Тексты описаний к товарам (мебель)
Нужны уникальные описания для товаров интернет-магазина (мебель), по 500 знаков.
Приблизительно, как на сайте http://www.mebelrama.ru/mebel/
При написании следует опираться на конкретные элементы и характеристики (компактность/множество ящиков/такая-то отделка/...) — поменьше воды, по возможности. При этом, характеристики описывать словами, т.е. писать не «высота — 100 см, ширина — 200 см», а «компактный/высокий/глубокий». То же касается и материалов — не стоит просто писать из чего сделана мебель, но можно описать качества, преимущества материала (лёгкий/натуральный/прочный/экологически чистый/...).
Оплата через webmoney или на карту сбербанка.
Тестовое задание: 1–2 описания — оплата сразу. Далее оплата по факту, можно каждый день.
Жду предложений с указанием стоимости 1 описания.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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