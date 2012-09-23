ТЗ для интернет-магазина

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Закрыт4 заявки256 просмотров

Требуется помощь в написании грамотного ТЗ для интернет-магазина(-ов). За основу будет взять магазин цифровой техники. Необходимо в неспешной кооперации со мной аккумулировать идеи и пожелания к будущему магазину и вылить это в качественное и структурированное ТЗ. Желателен опыт разработки ТЗ и работы с различными CMS для выбора наиболее оптимальной под желаемый продукт.

Жду ваших предложений. Плюсом будет возможность ознакомиться с примерами ваших ТЗ.

13 лет назад
myinet
Олег 
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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