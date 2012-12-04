Рекомендую Дмитрия как ответственного исполнителя, который подходит к работе не только с точки зрения качества, но и творчества. Крайне пунктуальный и аккуратный исполнитель, единожды объяснив суть, можно не волноваться и полностью забыть о проекте: все будет исполнено точно в срок и так, как заказывал. Дима досрочно выполнил проект, да так, что я и не заметил, как это случилось. Примерно за неделю до срока сдачи и расчетов обнаружил, что все уже выполнено, даже немножко больше, что приятно. С Дмитрием, если потребуется, буду продолжать сотрудничество.