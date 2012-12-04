Скайп: freelancer_2011
e-mail: [email protected]
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Предлагаю:
- Продвижение сайтов в ТОП (Гугл, Яндекс)
- Оптимизация сайтов
- Администрирование сайтов
- Рерайтинг
- Копирайтинг
- Работа с Интернет-магазинами
- Контент-менеджмент
- Форумы
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Выполняю работу качественно, ответственно, пунктуально, уникально, грамотно и строго в обговоренные сроки.
Цена обговаривается индивидуально с заказчиком, уменьшается при постоянном сотрудничестве или серьезных объемах.
Отзывы заказчиков
$250
8 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
11 лет назад
Рекомендую Дмитрия как ответственного исполнителя, который подходит к работе не только с точки зрения качества, но и творчества. Крайне пунктуальный и аккуратный исполнитель, единожды объяснив суть, можно не волноваться и полностью забыть о проекте: все будет исполнено точно в срок и так, как заказывал. Дима досрочно выполнил проект, да так, что я и не заметил, как это случилось. Примерно за неделю до срока сдачи и расчетов обнаружил, что все уже выполнено, даже немножко больше, что приятно. С Дмитрием, если потребуется, буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Евгений отличный заказчик, приятный в общении, четкая постановка задачи, пунктуальный. Моментальная оплата. Всегда на связи. При возникновении вопросов - всегда открыт, поможет, даст совет. Очень рекомендую Евгения. При возможности буду рад сотрудничеству. С уважением.
$8
10 баллов
11 лет назад
спасибо. все сделано отлично. я удовлетворен.
Ответный отзыв
Был очень рад сотрудничеству! Четкая задача + своевременная оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$100
10 баллов
12 лет назад
Отличный и опытный исполнитель . Все раньше срока очень качественный контент. Рекомендую !
Ответный отзыв
Очень рад сотрудничеству с Иваном! Очень легкий в общении человек, четкое и детальное ТЗ. Моментальная оплата. Рекомендую!
$30
10 баллов
12 лет назад
Исполнитель отлично справился с заданием. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень рад сотрудничеству. Отличный заказчик. Четкое ТЗ и моментальная оплата. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
Копирайтинг
19 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $1
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $1
нет рейтинга