freelancer_2011

Дмитрий freelancer_2011

 
56 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Скайп: freelancer_2011

e-mail: [email protected]

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Предлагаю:

- Продвижение сайтов в ТОП (Гугл, Яндекс)

- Оптимизация сайтов

- Администрирование сайтов

- Рерайтинг

- Копирайтинг

- Работа с Интернет-магазинами

- Контент-менеджмент

- Форумы

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Выполняю работу качественно, ответственно, пунктуально, уникально, грамотно и строго в обговоренные сроки.

Цена обговаривается индивидуально с заказчиком, уменьшается при постоянном сотрудничестве или серьезных объемах.

Отзывы заказчиков

krok2008
Максим 
51 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
8 баллов
11 лет назад
Продвижение сайта gelprim.ru
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Boatsman
Евгений 
43 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Постинг на форуме
Рекомендую Дмитрия как ответственного исполнителя, который подходит к работе не только с точки зрения качества, но и творчества. Крайне пунктуальный и аккуратный исполнитель, единожды объяснив суть, можно не волноваться и полностью забыть о проекте: все будет исполнено точно в срок и так, как заказывал. Дима досрочно выполнил проект, да так, что я и не заметил, как это случилось. Примерно за неделю до срока сдачи и расчетов обнаружил, что все уже выполнено, даже немножко больше, что приятно. С Дмитрием, если потребуется, буду продолжать сотрудничество.
Евгений отличный заказчик, приятный в общении, четкая постановка задачи, пунктуальный. Моментальная оплата. Всегда на связи. При возникновении вопросов - всегда открыт, поможет, даст совет. Очень рекомендую Евгения. При возможности буду рад сотрудничеству. С уважением.
Ответный отзыв
chetmail
Алмаз 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Требуется копирайт
спасибо. все сделано отлично. я удовлетворен.
Был очень рад сотрудничеству! Четкая задача + своевременная оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
arrivalus
Иван 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Написать текст для сайта и перелинковать сайт
Отличный и опытный исполнитель . Все раньше срока очень качественный контент. Рекомендую !
Очень рад сотрудничеству с Иваном! Очень легкий в общении человек, четкое и детальное ТЗ. Моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Размещение комментариев
Исполнитель отлично справился с заданием. Рекомендую!
Очень рад сотрудничеству. Отличный заказчик. Четкое ТЗ и моментальная оплата. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
19 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $1
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
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