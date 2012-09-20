Простая база данных

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Закрыт12 заявок518 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо написать простую базу данных.

Оболочка на ваш выбор. Можно аксэс.

Есть база на аксэсе которая полностью подходит, но ее немного необходимо переделать. (Убрать одну ошибку и добавить несколько функций)

Требуемая база в приложении.

Внимательно посмотрите на приложение и озвучивайте сроки и цену выполнения.

Кандидат будет выбираться по цене, т.к. сам знаком с базами, просто нет времени на это. Цену не нужно загинать, база не заумная... сооветствено цена должна быть адекватная.

Сразу указывайте цену, срок, и на чем можете ее реализовать.

13 лет назад
freelancer_2011
Дмитрий 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

0136
Олег 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
7 дней
dorekv
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$50
5 дней
Исполнитель - отняла время, не выполнила задание! Не рекомендую данного человека для ваших проектов, она абсолютно безответственная! Сначала написала банальную отмазку - сгорел компьютер, потом написала, что не сможет выполнить проект вообще.... Сорвала сроки! Чем создала массу проблем! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!! Умеет только обещать!

Заявки фрилансеров

0136
Олег 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
dorekv
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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