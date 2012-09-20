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Простая база данных
Здравствуйте!
Необходимо написать простую базу данных.
Оболочка на ваш выбор. Можно аксэс.
Есть база на аксэсе которая полностью подходит, но ее немного необходимо переделать. (Убрать одну ошибку и добавить несколько функций)
Требуемая база в приложении.
Внимательно посмотрите на приложение и озвучивайте сроки и цену выполнения.
Кандидат будет выбираться по цене, т.к. сам знаком с базами, просто нет времени на это. Цену не нужно загинать, база не заумная... сооветствено цена должна быть адекватная.
Сразу указывайте цену, срок, и на чем можете ее реализовать.
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