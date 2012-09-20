Простая база данных

Здравствуйте!

Необходимо написать простую базу данных.

Оболочка на ваш выбор. Можно аксэс.

Есть база на аксэсе которая полностью подходит, но ее немного необходимо переделать. (Убрать одну ошибку и добавить несколько функций)

Требуемая база в приложении.

Внимательно посмотрите на приложение и озвучивайте сроки и цену выполнения.

Кандидат будет выбираться по цене, т.к. сам знаком с базами, просто нет времени на это. Цену не нужно загинать, база не заумная... сооветствено цена должна быть адекватная.

Сразу указывайте цену, срок, и на чем можете ее реализовать.