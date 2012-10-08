Экстракт данных с сайта

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Завершен5 заявок190 просмотров

Уважаемые коллеги,

необходимо сделать экстракт базы дынных сайта: http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=searchSroMembers

(всего 101415 строчек)

и представить в формате Excel

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы.

13 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ascold
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$83
12 дней
Отличная работа, немного затянулась, но исключительно для целей повышения качества, и тщательности проработки. Такой подход приятно удивил! Очень рекомендую!
Моментальная оплата заказа. Евгений всегда на связи. С пониманием отнесся к возникшим техническим трудностям. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ascold
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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