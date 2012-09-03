База данных для завода

Добрый день!

Необходимо разработать БД для завода по производству резины в среде filemaker. В дальнейшем интересна техническая поддержка.

В БД должны быть следующие разделы:

- заказы, клиенты, товары, доставка,

- финансы (расход, приход, перевод),

- рецепты приготовления,

- тех. задание на бригаду (марка резины, рецепт, кол-во),

- учет склада сырья (закупка, выдача по заданию),

- учет склада готовой продукции (произведено, выдано по заказу),

- учет ЗП.

Так же в перспективе доп. разделы.

Интересны люди с опытом решения аналогичных задач.

Отвечающим просьба писать опыт работы, реализованные проекты, также расценки за работу (понимаю что цифра плавает и будет расти по мере накоплениию доп. задач, поэтому прошу хотя бы указать от скольки в рамках данного ТЗ).

Так же будет просьба объяснять решение некоторых задач в FM.

Если есть специалисты работающие в других средах создания БД, и считают что их средства выигрывают filemaker — не вопрос попробуйте меня переубедить.

Если есть вопросы или предложения пишите. Буду рад ответить. Спасибо.