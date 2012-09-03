Любым удобным спосообом (scv, xml, php)
База данных для завода
Добрый день!
Необходимо разработать БД для завода по производству резины в среде filemaker. В дальнейшем интересна техническая поддержка.
В БД должны быть следующие разделы:
- заказы, клиенты, товары, доставка,
- финансы (расход, приход, перевод),
- рецепты приготовления,
- тех. задание на бригаду (марка резины, рецепт, кол-во),
- учет склада сырья (закупка, выдача по заданию),
- учет склада готовой продукции (произведено, выдано по заказу),
- учет ЗП.
Так же в перспективе доп. разделы.
Интересны люди с опытом решения аналогичных задач.
Отвечающим просьба писать опыт работы, реализованные проекты, также расценки за работу (понимаю что цифра плавает и будет расти по мере накоплениию доп. задач, поэтому прошу хотя бы указать от скольки в рамках данного ТЗ).
Так же будет просьба объяснять решение некоторых задач в FM.
Если есть специалисты работающие в других средах создания БД, и считают что их средства выигрывают filemaker — не вопрос попробуйте меня переубедить.
Если есть вопросы или предложения пишите. Буду рад ответить. Спасибо.
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