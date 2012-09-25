Создать Macros на Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен9 заявок200 просмотров

Есть таблица с данными в Excel.

Нужно сделать так чтоб макрос на основании этих данных рассчитывал другие данные.

Алгоритм предоставлю и примеры предоставлю в ПС.

Если Вы заинтересованы, оставьте свою заявку, я в приватном сообщении пришлю данные.

13 лет назад
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ana_Pana
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$20
5 дней
Просто ВАУ! Задание было довольно неординарным и даже с ошибками в формулах. Анастасия разобралась, выявила ошибки и сделала задание намного раньше обещанного срока. Однозначно рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
Осталась очень довольна сотрудничеством. Юрий общительный и доброжелательный заказчик. Рекоммендую!

Заявки фрилансеров

Ana_Pana
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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