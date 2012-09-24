Требуются копирайтеры для написания обзоров к бытовой технике, домашней электронике и другим популярным товарам. Вам нужно зайти на сайт www.topproduct.ru и через форму добавлять обзоры (обязательно прочитать правила работы ресурса). После ...
Копирайтер для постоянной работы
Наполнение сайтов различной тематики. Оплата раз в месяц 40р за 1000 символов, оставляйте контакты.
Объем около 10000 в день.
Заявки фрилансеров
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