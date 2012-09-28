2 медицинские статьи о МРТ

Необходимо написать 2 небольших статьи (где то на 1-2 страницы А4) про МРТ (магнитно-резонансная томография). 1. Первая статья. Основная мысль - что необходимо постоянно проходить полное обследования (оптимально раз в год) и к этому привязать описания различных заболеваний, которые можно диагностировать на ранней стадии и т.п.

2. Вторая статья. Обзор - сравнительная характеристика различных типов томографов (высокопольные vs низкопольные). Основная мысль - что высокопольные при прочих равных значительно лучше низкопольных по возможностям диагностики и самыми оптимальными из высокопльных являются 1.0 Тл.