Написание статьи для СМИ.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок177 просмотров

Требуется написать статью на тему: «Влияние фосфатов в моющих средствах на возникновении аллергии».

Цель статьи. Вызвать интерес покупателей и тем самым стимулировать продажи без фосфатных моющих средств в торговых сетях города.

В статье должны быть живые примеры и отзывы реальных людей, которые начали пользоваться без фосфатными моющими средствами, как им это помогает решать вопросы здоровья. Также должны быть данные медицинских исследований, как фосфаты стимулируют аллергию и почему.

Источники: русскоязычные и англоязычные сайты с переводом Google на русский язык. Обязательны ссылки на первоисточник.

Срок исполнения 5 дней.

Размер 4 страницы формата А4

Написание статей
13 лет назад
elzi
64 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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