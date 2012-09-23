Написание статьи для СМИ.

Требуется написать статью на тему: «Влияние фосфатов в моющих средствах на возникновении аллергии».

Цель статьи. Вызвать интерес покупателей и тем самым стимулировать продажи без фосфатных моющих средств в торговых сетях города.

В статье должны быть живые примеры и отзывы реальных людей, которые начали пользоваться без фосфатными моющими средствами, как им это помогает решать вопросы здоровья. Также должны быть данные медицинских исследований, как фосфаты стимулируют аллергию и почему.

Источники: русскоязычные и англоязычные сайты с переводом Google на русский язык. Обязательны ссылки на первоисточник.

Срок исполнения 5 дней.

Размер 4 страницы формата А4