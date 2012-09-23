Нужны уникальные описания для товаров интернет-магазина (мебель), по 500 знаков. Приблизительно, как на сайте http://www.mebelrama.ru/mebel/ При написании следует опираться на конкретные элементы и характеристики (компактность/множество ящиков/такая-то отделка/...) — поменьше воды, по возможности. ...
Тексты описаний к товарам (домены)
Уважаемые фрилансеры!
Требуется составить файл .doc с описанием товаров (в качестве товара домены), вставить ключевики, подобрать изображения и разместить подготовленные описания на трех интернет-площадках Заказчкика.
Оплата в два этапа.
1 Этап. Составление файла .doc с контентом
1) Необходимо сделать уникальные описания для 37 товаров интернет магазина. В качестве товаров выступают 3 домена в зоне .ru, 33 домена в зоне .рф и 1 готовый сайт (интернет магазин). Предлагаемый текст должен отвечать на вопрос «Почему покупателю под свой тематический проект необходимо приобрести именно этот домен, в чем преимущества этого домена?».
Текст описания обязательно должен содержать:
- возможные варианты использования этого домена его будущим владельцем (в итоговом файле прописать не менее трех вариантов)
- 3-5 ключевых слова (НЧ и СЧ запросы в Яндексе), используемых в заголовке и/или в тексте описания.
2) Для каждого товара (домена) требуется найти в интернете правильную картинку или две, визиализирующих в глазах покупателя будущий проект. Поверх найденного изображения требуется нанести текст и «вывесить» табличку «Domain for sale» - cм. пример оформления изображения во вложенном файле.
3) Пример оформления текста и изображения для одного из товаров приведен во вложенном файле.
4) Сначала разработанное описание (текст+изображения) для одного товара и полностью готовый список ключевиков для всех 37 товаров (доменов) согласуется с Заказчиком и только после этого составляется описание с использованием утвержденных ключевых слов по всем остальным доменам.
5) После выполнения первого этапа все картинки и текстовое описание единым файлом в формате .doc передаются Заказчику, картинки передаются Заказчику также в отдельной папке (форматы .jpg или .png). После этого производится 50% оплаты.
2 Этап. Перенос разработанного контента в каталог товаров трех сайтов Заказчика
Требуется разместить созданные описания 37 товаров (доменов) + соответствующие изображения в каталоги товаров трех сайтов Заказчика, а также прописать в соответствующих полях встроенного редактора админки ключевики, используемые автором в тексте описания каждого из товаров. – после завершения этого этапа производится полный расчет.
Подробности задания, перечень доменов, на которые надо составить описания и пример изображения для товара во вложенном файле
Для разработки вариантов использования домена и подбора соответствующего изображения от исполнителя потребуется креативность и творческий подход.
Описания товаров должны быть без воды, для людей и с изображением.
Работаем в следующем режиме: сделали – показали – если нет замечаний, делаем дальше, если есть – устраняем, и только после этого двигаемся дальше.
Претендент будет выбран по трем критериям: цена, отзывы, сроки исполнения. Готов выслушать Ваши предложения! )))
Выбранный исполнитель
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