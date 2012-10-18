arslanni

Арслан Аванесов arslanni

 
32 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Уникальный контент для сайта: продающий копирайтинг, СЕО продвижение текстами, текст для лендинга и др.

Добрый день, если Вы заглянули на мою страницу, значит Вам необходим грамотный и талантливый автор. Дерзну предположить, что соответствую Вашим требованиям.

Меня зовут Арсений и я готов предложить свои услуги в области создания и размещения по-настоящему качественного контента для ваших проектов. Я считаю, что солидность и презентабельность контента не значит его запутанность и сложность. Слова – могут и должны интриговать, вдохновлять, мотивировать. Я уверен, что докажу это на деле.

Почему Вам стоит работать со мной?

Во-первых, мне действительно нравится писать статьи на интересующие меня темы.

Во-вторых, темы меня, в силу естественной любознательности, интересуют многие.

В третьих, да, я заинтересован в постоянном и желательно высоком заработке, следовательно стараюсь оставить о себе только самые приятные впечатления у заказчиков и желание к дальнейшему сотрудничеству.

А это значит... Ну конечно, что я постараюсь сделать свою работу максимально качественно. А ведь Вам нужно именно это? Теория доказана :)

Наверняка вам захочется оценить качество моей работы еще до начала сотрудничества. Почему нет? Вы можете сделать это прямо сейчас. Примеры последних проектов, законченных мной:

www.brandgarden.ru

www.2Gadgets.ru

www.may-store.ru

www.beregniy-pereezd.ru

www.m-mebe1.ru

www.chelsea-consulting.com

www.dalnie-dachi.ru

www.dynaco.ru

www.giprint.ru

www.maxklimat.ru

www.racionika.ru/int/articles

e-mail: [email protected]

Тексты для лендинга
Отзывы заказчиков
russik25
Михаил 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Написать 115 статей
Отличный исполнитель
Ответственный заказчик. Четкое понятное ТЗ без неоправданных требований, своевременная оплата.
Ответный отзыв
redp
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
$300
10 баллов
10 лет назад
Контент-менеджер
Отличный контент-менеджер и переводчик, работаем по переводу позиций с технического англ. и заполнению в 1с-битрикс, все на высшем уровне, рекомендую к работе как ответственного человека!
Было интересно поработать над проектом Дмитрия. Постановка ТЗ понятная, на возникшие в процессе вопросы своевременно получал ответы. Работа полностью оплачена (по частям еще по ходу наполнения сайта), всем доволен. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Nadi
49 летМолдова
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Написание коротких текстов с ключами
Арслан замечательно справился с заданием. Грамотные, интересные тексты, хороший стиль - всем рекомендую! Надеюсь продолжить сотрудничество.
Отличный заказчик. ТЗ - четкое, задания - интересные, оплата - мгновенная. В процессе работы объяснялся каждый момент и давались очень дельные советы не только по ТЗ, но и по райтингу вообще :)
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Рерайтинг
Все сделано качествено и своевременно. Мои рекомендации!
Отличный заказчик, понятное и четкое ТЗ, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Vergana
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Нужно написать приветственное стихотворение
Необходимо было написать приветственное стихотворение на главную страницу! Заказ выполнен замечательно!Арслан с первого раза уловил идею,не пришлось даже ничего объяснять! Творческий интересный и позитивный человек,главное - профессионал своего дела! Непременно буду обращаться еще и всем рекомендую!
Было приятно сотрудничать с этим заказчиком)
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
$2/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
1 отзыв
$5/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга