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Добрый день, если Вы заглянули на мою страницу, значит Вам необходим грамотный и талантливый автор. Дерзну предположить, что соответствую Вашим требованиям.

Меня зовут Арсений и я готов предложить свои услуги в области создания и размещения по-настоящему качественного контента для ваших проектов. Я считаю, что солидность и презентабельность контента не значит его запутанность и сложность. Слова – могут и должны интриговать, вдохновлять, мотивировать. Я уверен, что докажу это на деле.

Почему Вам стоит работать со мной?

Во-первых, мне действительно нравится писать статьи на интересующие меня темы.

Во-вторых, темы меня, в силу естественной любознательности, интересуют многие.

В третьих, да, я заинтересован в постоянном и желательно высоком заработке, следовательно стараюсь оставить о себе только самые приятные впечатления у заказчиков и желание к дальнейшему сотрудничеству.

А это значит... Ну конечно, что я постараюсь сделать свою работу максимально качественно. А ведь Вам нужно именно это? Теория доказана :)

Наверняка вам захочется оценить качество моей работы еще до начала сотрудничества. Почему нет? Вы можете сделать это прямо сейчас. Примеры последних проектов, законченных мной:

www.brandgarden.ru

www.2Gadgets.ru

www.may-store.ru

www.beregniy-pereezd.ru

www.m-mebe1.ru

www.chelsea-consulting.com

www.dalnie-dachi.ru

www.dynaco.ru

www.giprint.ru

www.maxklimat.ru

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