Vergana

Вероника Vergana

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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  • Нужно нарисовать яркую шапку для блога

    Здравствуйте,друзья.Создаю блог-koleso-zhizni.ru/ Нужна очень яркая сочная и красивая шапка для блога. Что то что отражает суть-саморазвитие во всех отраслях:  -«Здоровье и спорт»  -«Друзья и окружение»  -«Семья и отношения».  -«Карьера и бизнес»  ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна доработка меню вконтакте

    Здравствуйте.Нужно сделать пустые страницы (есть меню но кнопки никуда не ведут) И еще кнопки навигации как на скриншоте. Там где крест  будет пустая страница, мы сами заполним. А  вверху кликабельные кнопки: -О нас -Фотоальбом(ссылка ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно записать озвучку ролика

    Привет! Ребята, нужна ваша помощь.Есть простенький рисованный ролик(ученическое задание), есть примерный текст.Примерный,потому,что у автора маловато опыта и кое -где в видео будут "пустые" места(тоесть видео еще рисуется,а сказать уже нечего)) и надо как то органично ...

    Озвучивание9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен сценарий для трейлер ютуб-канала

    Друзья, нужно написать интересный/веселый сценарий для трейлера ютуб-канала,посвященного продаже поступков. Что б было понятно о чем речь-вот ссылка на сайт. http://xn--l1aafho.xn----7sblrlxagbfpmn.xn--p1ai/ Задача: длина ролика небольшая-максимум 2 минутки. Как сказала будет дуд-видео(рисованное) Нужно ...

    Сценарии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно разработать проект для строительства дома

    Всем здравствуйте! Ребята,кто может помочь. Требуется разработать проект для строительства дома на уже имеющемся фундаменте. Дом был куплен уже с фундаментом,нужно разработать проект для стройки со всеми необходимыми данными. Есть пример под ...

    Архитектура зданий26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно создать видео-шапку для сайта

    Доброго времени суток,друзья! Нужна ваша помощь. Есть сайт женской тематики. Необходимо сделать туда шапку. И не простую,а видео! Пример боле-менее подходящего ролика http://www.shutterstock.com/ru/video/clip-1229503-stock-footage-montage-of-different-families-playing-together-in-a-park.html?src=recommended/1211008:1/3p Задача: как то в шапке отразить все то,что входит в ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Надо убрать из записи шумы и эхо

    Здравствуйте. Кто может помочь решить такую проблему. Есть запись вебинара-очень плохая. Шумы,эхо, и т д. Нужно как то ее очистить чтобы можно было нормально слушать. Возможно дальнейшее сотрудничество.

    Музыка и Звуки18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется нарисовать рекламную листовку

    Здравствуйте! Для магазина мебели от производителя требуется создать рекламную листовку для соц.сетей. она должна быть яркой,привлекающей внимание, стильной.Кроме того, понадобиться также изготовить подарочный сертификат. Подробности исполнителю.

    3D-графика19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно подправить группу вконтакте

    Здравствуйте! Друзья,кто может помочь? Нужно немного настроить группу вконтакте. 1) Разместить видео в описание группы 2)Готовое меню надо поправить так,чтобы оно всегда было открыто 3)Наполнить фотоальбом нашими фотографиями. Возможно будут еще ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно создать сайт

    Здравствуйте! Интересует создание сайта на вордпресс. Требования такие: Установка и настройка всех необходимых плагинов для корректного отображения сайта, для его раскрутки и реализации необходимого функционала, защиты от спама, поисковой оптимизации Тонкая настройка инструкций ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно настроить блог на Wordpress

    Друзья, нужен человек хорошо знающий вордпресс, с большим опытом. Возможно долговременное сотрудничество. Нужно: настроить работу плагинов, выкинуть лишние(блог медленно грузиться,не знаю в чем проблема) Особенно интересует настройка Budy Press и дополнительных к ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенести сайт на другую CMS

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры . Есть небольшой сайт компании с прикрученным магазином сделанным на джумле 1.5.Необходимо перенести его содержимое и дизайн либо на свежую версию джумлы,либо вообще на другую CMS.Просьба приблизительную стоимость указывать ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно настроить шаблон на wordpress

    Здравствуйте!Нужен человек с хорошим знанием Wordpress. Задача: Нужно настроить шаблон на wordpress + прикрутить BuddyPress и так же настроить его. Шаблон купленный, лицензионный. Надо руссифицировать и научить потом с ним работать)) Так же понадобиться ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для специалиста по джумле 2.5 - 3

    Друзья, нужна ваша помощь! Требуется человек хорошо разбирающийся в джумле Задача: 1)Помочь найти подходящий шаблон, уникализировать и поменять в нем графику на мою 2)Настроить его 3)Установить имеющиеся статьи и ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно написать seo-статьи для сайта

    Здравствуйте!Необходимо написать несколько статей на сайт по переездам, куда включить предоставленные ключевики с определенной плотностью. Цены пишите пожалуйста сразу, а подробнее о работе - при личном общенни.

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо создать 2 коллажа

    Здравствуйте,господа фрилансеры! Нужна ваша помощь! Требуется создать 2 коллажа для рекламного письма, либо рисунок,либо обработка фото(фото надо найти самим,с учетом авторских прав,что бы можно было без проблем использовать в дальнейшем в рекламе,на сайте ...

    Обработка фотографий5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно создать логотип для мебельного производства

    $150

    Здравствуйте! Наша мебельная фабрика нуждается в разработке фирменного стиля компании. Но сегодня речь пойдет только о разработке логотипа. Нужно сделать качественный и профессионально выполненный логотип, а также основные решения для фирменного стиля ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нужен сценарий для трейлер ютуб-канала
Прекрасный проект - мечта любого копирайтера и немного рекламщика в душе. Творческий, интересный, занятный. Вероника вообще выше всяких похвал (как заказчик и человек). Было очень приятно работать с ней: так, что хочется продолжения) Буду рада, если она доверит мне и другие проекты. Рекомендую Веронику по всем параметрам: коммуникабельность, четкое ТЗ, мгновенная оплата и доброжелательное общение!
Очень рекомендую Ольгу всем,так как осталась чрезвычайно довольна исполнением. Много работаю с фрилансерами, и знаю,как трудно бывает объяснить задачу что б правильно поняли, и как часто затягивается все и переделывается по 100 раз. С Ольгой все это прошло мимо меня. Суть задания она уловила верно и сразу, качество на высоте,сроки-минимальные. Вот так работать мне легко! Чего и вам советую))
Ответный отзыв
arslanni
Арслан 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Нужно написать приветственное стихотворение
Было приятно сотрудничать с этим заказчиком)
Необходимо было написать приветственное стихотворение на главную страницу! Заказ выполнен замечательно!Арслан с первого раза уловил идею,не пришлось даже ничего объяснять! Творческий интересный и позитивный человек,главное - профессионал своего дела! Непременно буду обращаться еще и всем рекомендую!
Ответный отзыв
SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Нужно создать стильную аватарку для группы ВК
Работаю с Вероникой уже второй раз, нареканий нет абсолютно никаких. Сделал работу - сразу получил деньгу. К тому же с человеком просто очень приятно общаться. Работая с данным заказчиком и деньги получите сполна и нервы будут целы. Рекомендую!
Работаю с Максимом второй раз, и опять убеждаюсь лишний раз в его профессионализме! Четко понимает задачу,ничего не надо объяснять, отличный вкус, работает быстро! Всем рекомендую!
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Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Питя Инна (Vira)
Написание статей
Очередное сотрудничество с Вероникой принесло только удовольствие. Огромное спасибо!
Как всегда интересные и грамотные статьи,прекрасная работа!Спасибо!
Ответный отзыв
altru
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Лопатина Виталия (altru)
WordPress
Сотрудничать с Вероникой очень приятно, четко ставит задачу и ясно видит результат, который хочет получить. Отличный заказчик, рекомендую всем!
Сотрудничаю с Виталием второй раз и очень довольна результатом! Человек хорошо знает свое дело, ответственный, приятный в общении! Всячески рекомендую!
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