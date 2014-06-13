Здравствуйте,друзья.Создаю блог-koleso-zhizni.ru/ Нужна очень яркая сочная и красивая шапка для блога. Что то что отражает суть-саморазвитие во всех отраслях: -«Здоровье и спорт» -«Друзья и окружение» -«Семья и отношения». -«Карьера и бизнес» ...
- Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте.Нужно сделать пустые страницы (есть меню но кнопки никуда не ведут) И еще кнопки навигации как на скриншоте. Там где крест будет пустая страница, мы сами заполним. А вверху кликабельные кнопки: -О нас -Фотоальбом(ссылка ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен коротенький ролик сделанный в программе ExplaindioVideoCreator (только в ней) на тему поздравление всех женщин с 8 марта. Ничего особенного,ученический проект( не успеваем сами)Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Привет! Ребята, нужна ваша помощь.Есть простенький рисованный ролик(ученическое задание), есть примерный текст.Примерный,потому,что у автора маловато опыта и кое -где в видео будут "пустые" места(тоесть видео еще рисуется,а сказать уже нечего)) и надо как то органично ...Озвучивание9 заявокЗакрыт9 лет назад
Друзья, нужно написать интересный/веселый сценарий для трейлера ютуб-канала,посвященного продаже поступков. Что б было понятно о чем речь-вот ссылка на сайт. http://xn--l1aafho.xn----7sblrlxagbfpmn.xn--p1ai/ Задача: длина ролика небольшая-максимум 2 минутки. Как сказала будет дуд-видео(рисованное) Нужно ...Сценарии1 исполнительЗавершен10 лет назад
Всем здравствуйте! Ребята,кто может помочь. Требуется разработать проект для строительства дома на уже имеющемся фундаменте. Дом был куплен уже с фундаментом,нужно разработать проект для стройки со всеми необходимыми данными. Есть пример под ...Архитектура зданий26 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток,друзья! Нужна ваша помощь. Есть сайт женской тематики. Необходимо сделать туда шапку. И не простую,а видео! Пример боле-менее подходящего ролика http://www.shutterstock.com/ru/video/clip-1229503-stock-footage-montage-of-different-families-playing-together-in-a-park.html?src=recommended/1211008:1/3p Задача: как то в шапке отразить все то,что входит в ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Кто может помочь решить такую проблему. Есть запись вебинара-очень плохая. Шумы,эхо, и т д. Нужно как то ее очистить чтобы можно было нормально слушать. Возможно дальнейшее сотрудничество.Музыка и Звуки18 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Для магазина мебели от производителя требуется создать рекламную листовку для соц.сетей. она должна быть яркой,привлекающей внимание, стильной.Кроме того, понадобиться также изготовить подарочный сертификат. Подробности исполнителю.3D-графика19 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Друзья,кто может помочь? Нужно немного настроить группу вконтакте. 1) Разместить видео в описание группы 2)Готовое меню надо поправить так,чтобы оно всегда было открыто 3)Наполнить фотоальбом нашими фотографиями. Возможно будут еще ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Интересует создание сайта на вордпресс. Требования такие: Установка и настройка всех необходимых плагинов для корректного отображения сайта, для его раскрутки и реализации необходимого функционала, защиты от спама, поисковой оптимизации Тонкая настройка инструкций ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Друзья, нужен человек хорошо знающий вордпресс, с большим опытом. Возможно долговременное сотрудничество. Нужно: настроить работу плагинов, выкинуть лишние(блог медленно грузиться,не знаю в чем проблема) Особенно интересует настройка Budy Press и дополнительных к ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры . Есть небольшой сайт компании с прикрученным магазином сделанным на джумле 1.5.Необходимо перенести его содержимое и дизайн либо на свежую версию джумлы,либо вообще на другую CMS.Просьба приблизительную стоимость указывать ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Нашли кучу левых ссылок внедренных в сайт. Возможно сайт заражен вирусами. Просьба стоимость и сроки писать сразу.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте!Нужен человек с хорошим знанием Wordpress. Задача: Нужно настроить шаблон на wordpress + прикрутить BuddyPress и так же настроить его. Шаблон купленный, лицензионный. Надо руссифицировать и научить потом с ним работать)) Так же понадобиться ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Друзья, нужна ваша помощь! Требуется человек хорошо разбирающийся в джумле Задача: 1)Помочь найти подходящий шаблон, уникализировать и поменять в нем графику на мою 2)Настроить его 3)Установить имеющиеся статьи и ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте!Необходимо написать несколько статей на сайт по переездам, куда включить предоставленные ключевики с определенной плотностью. Цены пишите пожалуйста сразу, а подробнее о работе - при личном общенни.Копирайтинг37 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте,господа фрилансеры! Нужна ваша помощь! Требуется создать 2 коллажа для рекламного письма, либо рисунок,либо обработка фото(фото надо найти самим,с учетом авторских прав,что бы можно было без проблем использовать в дальнейшем в рекламе,на сайте ...Обработка фотографий5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте!Нужно нарисовать стильную шапку для интернет магазина мебели. Более подробная информация после выбора исполнителя.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Здравствуйте! Наша мебельная фабрика нуждается в разработке фирменного стиля компании. Но сегодня речь пойдет только о разработке логотипа. Нужно сделать качественный и профессионально выполненный логотип, а также основные решения для фирменного стиля ...Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт12 лет назад