Очень рекомендую Ольгу всем,так как осталась чрезвычайно довольна исполнением. Много работаю с фрилансерами, и знаю,как трудно бывает объяснить задачу что б правильно поняли, и как часто затягивается все и переделывается по 100 раз. С Ольгой все это прошло мимо меня. Суть задания она уловила верно и сразу, качество на высоте,сроки-минимальные. Вот так работать мне легко! Чего и вам советую))