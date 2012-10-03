Нужно создать стильную аватарку для группы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок203 просмотра

Здравствуйте! Нужно создать оригинальную стильную аватарку для группы в контакте. Тема - услуги консультантов продающих сайтов. Задание:

1) Надо сделать стильную,привлекающую внимание аватару, что бы вызывала ощущение солидности фирмы и дороговизны.

2)Это надо сделать быстро)))

Пример скину выбранному исполнителю в личку.

Цены пишите сразу!!!

13 лет назад
Vergana
44 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$20
1 день
Работаю с Максимом второй раз, и опять убеждаюсь лишний раз в его профессионализме! Четко понимает задачу,ничего не надо объяснять, отличный вкус, работает быстро! Всем рекомендую!
Работаю с Вероникой уже второй раз, нареканий нет абсолютно никаких. Сделал работу - сразу получил деньгу. К тому же с человеком просто очень приятно общаться. Работая с данным заказчиком и деньги получите сполна и нервы будут целы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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