Нужно создать стильную аватарку для группы ВК

Работаю с Вероникой уже второй раз, нареканий нет абсолютно никаких. Сделал работу - сразу получил деньгу. К тому же с человеком просто очень приятно общаться. Работая с данным заказчиком и деньги получите сполна и нервы будут целы. Рекомендую!