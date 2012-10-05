Разработать низ странички: иконки и стиль

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки146 просмотров

Есть рабочий сайт. Странички на нем сейчас выглядят вот так: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic96.php

Сейчас под него разрабатывается CMS, и внизу статьи будет выводится информация о кол-ве комментариев, дате создания статьи, авторе и т.п. Точно мы определились, что это будет почти черный прямоугольник в стиле сайта, можете посмотреть примерный скриншот ниже.

Необходимо разработать дизайн этого информационного блока. А именно, разместить на нем следующую информацию:

1. Автор

2. Дата публикации статьи

3. Дата изменения статьи

4. Кол-во комментариев

5. Добавление статьи в избранное/подписка

6. Иконка участия статьи в конкурсе

7. Текстовая надпись "Я собрал" + цифра с кол-вом собравших проект

8. Рейтинг статьи

9. Стандартные иконки добавления (сейчас они есть на сайте). Если на черный фон не пойдут, можно вынести их выше фона

Кроме 7-го пункта в принципе везде можно использовать иконочки. Но чтобы они были понятные пользователю (хотя title мы для них конечно пропишем).

Необходим только дизайн в PSD, верстка не нужна.

Оплата WebMoney R. Срок - к вечеру воскресенья 07.10.12

Цену предлагайте. Скрины подобных работ приветствуются

PHP
13 лет назад
taliban777
Анатолий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$20
1 день
Сделал все в срок и качественно. Результатом я доволен. Спасибо!
Спасибо, все отлично! Сотрудничеством с Анатолием остался доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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