Необходимо выполнить дизайн главной страницы сайта (набор на странице элементов есть). Требования к работе: - простой дизайн - грамотное расположение элементов Примеры работ: http://www.weblancer.net/files/portfolio/2140/214039/1222953.jpg ...
Разработать низ странички: иконки и стиль
Есть рабочий сайт. Странички на нем сейчас выглядят вот так: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic96.php
Сейчас под него разрабатывается CMS, и внизу статьи будет выводится информация о кол-ве комментариев, дате создания статьи, авторе и т.п. Точно мы определились, что это будет почти черный прямоугольник в стиле сайта, можете посмотреть примерный скриншот ниже.
Необходимо разработать дизайн этого информационного блока. А именно, разместить на нем следующую информацию:
1. Автор
2. Дата публикации статьи
3. Дата изменения статьи
4. Кол-во комментариев
5. Добавление статьи в избранное/подписка
6. Иконка участия статьи в конкурсе
7. Текстовая надпись "Я собрал" + цифра с кол-вом собравших проект
8. Рейтинг статьи
9. Стандартные иконки добавления (сейчас они есть на сайте). Если на черный фон не пойдут, можно вынести их выше фона
Кроме 7-го пункта в принципе везде можно использовать иконочки. Но чтобы они были понятные пользователю (хотя title мы для них конечно пропишем).
Необходим только дизайн в PSD, верстка не нужна.
Оплата WebMoney R. Срок - к вечеру воскресенья 07.10.12
Цену предлагайте. Скрины подобных работ приветствуются
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