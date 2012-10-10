Простой дизайн сайта.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок349 просмотров

Нужен довольно простой дизайн сайта. Всего одна страница. По сути нужен технический дизайнер, который раскрасит макет, выдумывать ничего не нужно. Объясню все на пальцах либо напишу ТЗ при необходимости.

Бюджет максимум 3000 рублей.

Предоплата только фрилансерам с опытом(рейтингом и отзывами).

Очень важно - соблюдение сроков. При просрочке(типа муза не пришла, не катит) - сразу разрываем отношения и никакой оплаты.

Сроки максимум 3 дня.

13 лет назад
WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад
$90
3 дня
Очень доволен сотрудничеством, сделал все быстро и то, что нужно. Спасибо!
Сергей всегда был на связи. Хорошее тз и своевременная оплата. Отличный заказчик и ответственный человек. Всем советую.

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад

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