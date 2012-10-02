Блог по оружейной тематике на Wordpress под ключ

Хочу подарить мужу, проводящему по 3 часа в день на guns.ru, собственный блог по оружейной тематике, в котором он мог бы писать свои мысли, размещать свои видео-заметки, картинки.

Необходимо, чтобы оно было насквозь связано с VK и FB, а также имело механизм набора подписчиков через смартреспондер.

Помогите придумать функционал, оформить, воплотить - и будьте готовы в дальнейшем за дополнительную денежку немного саппортить.

Идеально - если Вас тоже интересует оружейная тематика, тогда будет веселее сайт делать и придумывать развитие.