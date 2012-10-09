Дизайн для iPhone-приложения

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок210 просмотров

Для проекта по разработке приложения на базе iPhone нужен дизайнер (футбольная тема).

Требования:

- Разработка 7-9 страниц (включая загрузочную страницу)

- Разработка иконок внутри приложения

- Разработка иконки для iStore

13 лет назад
Magentojob
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$250
5 дней
Быстро, четко и качественно! Такой подход характеризует человека как профессионала!
Приятное и грамотное общение, полная оплата, прекрасный заказчик! С удовольствием продолжу работу :)

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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