Добрый день, мне нужно нарисовать дизайн сайта для CS-Cart. Речь идет о Интернет-магазине одежды. Аудитория преимущественно женская возраст 18–40 ...
Дизайн для iPhone-приложения
Для проекта по разработке приложения на базе iPhone нужен дизайнер (футбольная тема).
Требования:
- Разработка 7-9 страниц (включая загрузочную страницу)
- Разработка иконок внутри приложения
- Разработка иконки для iStore
Выбранный исполнитель
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