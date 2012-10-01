Сервис по подбору подарков

Необходим дизайн интернет-ресурса по подбору подарков, который будет работать как интернет-магазин, и как помощник в выборе подарка на любой праздник, любому человеку. Вместе с тем необходимо разработать логотип для данного проекта. Уже есть понимание какой должен быть дизайн - есть 2 сайта-примера, на которые необходимо ориентироваться в дизайне и юзабельности этого самого дизайна.