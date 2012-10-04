Требуется разработать дизайн для стартапа. Прилагаю ТЗ и бриф. Суть в том, что вся техническая часть проекта готова, теперь для нее нужно сделать дизайн. Т.е., опираясь на готовый функционал и ...
Дизайн сайта, приватно для swede
сайт каталог плащей- дождевиков.
объем работ: главная + страница категории + карточка товара. Страница категории и карточка товара будут отличаться от главной только областью контента
срок : 2 дня на макет главной.
ТЗ в прикрепленном файле.
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