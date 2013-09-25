Разработка дизайна для стартапа

Требуется разработать дизайн для стартапа.

Прилагаю ТЗ и бриф. Суть в том, что вся техническая часть проекта готова, теперь для нее нужно сделать дизайн.

Т.е., опираясь на готовый функционал и мокапы, нужно разработать дизайн в определенных тонах. При этом дизайнеру не нужно долго разбираться какие страницы какой функционал несут, и какие элементы следует там расположить. Все это уже есть в готовом функционале. Нужно лишь теперь это красиво представить.

Ссылку на готовый функционал дизайнер получит после того как будет выбран исполнителем. Для того чтобы оценить стоимость и сроки достаточно будет ТЗ.

Условия:

- Срок - максимум неделя.

- Бюджет небольшой, средства ограничены.

- Общение и обсуждение проекта в скайпе по конференц-связи ОБЯЗАТЕЛЬНО.

- Без предоплаты. Оплачиваем как утвердим дизайн, после чего вы нам присылаете оригиналы.