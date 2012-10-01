Ищу хорошего веб-дизайнера для зарубежных проектов. Сотрудничество планируется не разовое, поэтому буду рассматривать предложения только с Украины, желательно с Киева (чтоб была возможность встретится и обсудить все вопросы). Оплата попроектная. ...
Макет дизайна главной страницы (скидочный сайт)
Уважаемые дизайнеры!
Требуется разработать макет дизайна главной страницы сервиса по продаже купонов по аренде (www.arendakupon.ru).
Ваша задача разработать свежий, современный и запоминающийся дизайн, чтобы пользователю на сайте было удобно и комфортно жить. Особых рамок мы не ставим, поэтому работайте, творите, предлагайте свои варианты.
Общие требования:
1) При разработке нового дизайна следует учитывать существующий дизайн сайта, требуется предложить новый макет главной таким, чтобы его потом смог внедрить верстальщик (и программист) причем с минимальной по сложности доработкой;
2) Дизайн главной не должен быть простым, скорее — он должен быть хорошо проработанным (требуется проработать в мелочах именно детали макета, логическую структуру сайта (меню), расположение блоков с информацией, оформление внешнего вида акций, используемые виджеты, подвал, хедер, форму авторизации и проч.);
3) Не допускается использование (целиком и полностью) широко распространенных бесплатных шаблонов и клипартов дизайнов аналогичных сайтов, взятых из интернета. Заимствование лучших элементов с таких шаблонов в принципе допускается, но оно должно быть сведено к минимуму;
4) В примерах, представляемых на конкурс допускается использование водяных знаков (если опасаетесь насчет копирайта).
Условия:
- Исполнитель по требованию Заказчика обязуется подписать договор авторского заказа (передача авторских прав);
- Организатор конкурса оставляет за собой право попросить Исполнителя внести желаемые несущественные изменения в тот вариант, который будет выбран (включая те доработки макета, которые могут потребоваться на этапе верстки и доработки функционала сайта);
- Если Ваша заявка на конкурс отклонена, это означает, что Ваш стиль исполнения не заинтересовал Заказчика.
Результат:
По итогам конкурса Победителю потребуется представить Заказчику:
- макет дизайна главной страницы сайта в формате Photoshop (.psd) послойно;
- используемые в макете изображения и пиктограммы в исходных файлах (отдельной папкой);
На конкурс достаточно представить только графический рисунок макета.
Описание сайта и более подробные требования к дизайну содержатся в соответствующем разделе во вложенном файле. Разделы касающиеся верстки и доработки функционала приведены во вложенном файле только для получения общего представления о планируемых на сайте доработках.
Если что-то непонятно, спрашивайте, будем разбираться вместе.
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