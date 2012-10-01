Макет дизайна главной страницы (скидочный сайт)

# 1 — $ 50

Уважаемые дизайнеры!

Требуется разработать макет дизайна главной страницы сервиса по продаже купонов по аренде (www.arendakupon.ru).

Ваша задача разработать свежий, современный и запоминающийся дизайн, чтобы пользователю на сайте было удобно и комфортно жить. Особых рамок мы не ставим, поэтому работайте, творите, предлагайте свои варианты.

Общие требования:

1) При разработке нового дизайна следует учитывать существующий дизайн сайта, требуется предложить новый макет главной таким, чтобы его потом смог внедрить верстальщик (и программист) причем с минимальной по сложности доработкой;

2) Дизайн главной не должен быть простым, скорее — он должен быть хорошо проработанным (требуется проработать в мелочах именно детали макета, логическую структуру сайта (меню), расположение блоков с информацией, оформление внешнего вида акций, используемые виджеты, подвал, хедер, форму авторизации и проч.);

3) Не допускается использование (целиком и полностью) широко распространенных бесплатных шаблонов и клипартов дизайнов аналогичных сайтов, взятых из интернета. Заимствование лучших элементов с таких шаблонов в принципе допускается, но оно должно быть сведено к минимуму;

4) В примерах, представляемых на конкурс допускается использование водяных знаков (если опасаетесь насчет копирайта).

Условия:

- Исполнитель по требованию Заказчика обязуется подписать договор авторского заказа (передача авторских прав);

- Организатор конкурса оставляет за собой право попросить Исполнителя внести желаемые несущественные изменения в тот вариант, который будет выбран (включая те доработки макета, которые могут потребоваться на этапе верстки и доработки функционала сайта);

- Если Ваша заявка на конкурс отклонена, это означает, что Ваш стиль исполнения не заинтересовал Заказчика.

Результат:

По итогам конкурса Победителю потребуется представить Заказчику:

- макет дизайна главной страницы сайта в формате Photoshop (.psd) послойно;

- используемые в макете изображения и пиктограммы в исходных файлах (отдельной папкой);

На конкурс достаточно представить только графический рисунок макета.

Описание сайта и более подробные требования к дизайну содержатся в соответствующем разделе во вложенном файле. Разделы касающиеся верстки и доработки функционала приведены во вложенном файле только для получения общего представления о планируемых на сайте доработках.

Если что-то непонятно, спрашивайте, будем разбираться вместе.