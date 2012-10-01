Макет дизайна главной страницы (скидочный сайт)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки869 просмотров
#1$50

Уважаемые дизайнеры!

Требуется разработать макет дизайна главной страницы сервиса по продаже купонов по аренде (www.arendakupon.ru).

Ваша задача разработать свежий, современный и запоминающийся дизайн, чтобы пользователю на сайте было удобно и комфортно жить. Особых рамок мы не ставим, поэтому работайте, творите, предлагайте свои варианты.

Общие требования:

1) При разработке нового дизайна следует учитывать существующий дизайн сайта, требуется предложить новый макет главной таким, чтобы его потом смог внедрить верстальщик (и программист) причем с минимальной по сложности доработкой;

2) Дизайн главной не должен быть простым, скорее — он должен быть хорошо проработанным (требуется проработать в мелочах именно детали макета, логическую структуру сайта (меню), расположение блоков с информацией, оформление внешнего вида акций, используемые виджеты, подвал, хедер, форму авторизации и проч.);

3) Не допускается использование (целиком и полностью) широко распространенных бесплатных шаблонов и клипартов дизайнов аналогичных сайтов, взятых из интернета. Заимствование лучших элементов с таких шаблонов в принципе допускается, но оно должно быть сведено к минимуму;

4) В примерах, представляемых на конкурс допускается использование водяных знаков (если опасаетесь насчет копирайта).

Условия:

- Исполнитель по требованию Заказчика обязуется подписать договор авторского заказа (передача авторских прав);

- Организатор конкурса оставляет за собой право попросить Исполнителя внести желаемые несущественные изменения в тот вариант, который будет выбран (включая те доработки макета, которые могут потребоваться на этапе верстки и доработки функционала сайта);

- Если Ваша заявка на конкурс отклонена, это означает, что Ваш стиль исполнения не заинтересовал Заказчика.

Результат:

По итогам конкурса Победителю потребуется представить Заказчику:

- макет дизайна главной страницы сайта в формате Photoshop (.psd) послойно;

- используемые в макете изображения и пиктограммы в исходных файлах (отдельной папкой);

На конкурс достаточно представить только графический рисунок макета.

Описание сайта и более подробные требования к дизайну содержатся в соответствующем разделе во вложенном файле. Разделы касающиеся верстки и доработки функционала приведены во вложенном файле только для получения общего представления о планируемых на сайте доработках.

Если что-то непонятно, спрашивайте, будем разбираться вместе.

13 лет назад
ya_sam
43 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Веб-дизайнер. Толковый

    Ищу хорошего веб-дизайнера для зарубежных проектов. Сотрудничество планируется не разовое, поэтому буду рассматривать предложения только с Украины, желательно с Киева (чтоб была возможность встретится и обсудить все вопросы). Оплата попроектная. ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн онлайн-версии газеты, главная страница

    $100

    Нужно нарисовать главную страницу онлайн-версии региональной газеты. Подробное ТЗ приложено. Логотип не нужен, он у нас уже есть. Победитель будет объявлен обязательно, это не сбор бесплатных идей. У меня аттестат продавца вебмани, BL 67, могу ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта. Яркий, современный.

    $300

    Требуется сделать дизайн сайта. Дизайн должен быть яркий, современный и продуманный. Цветовая гамма ограничена уже существующим логотипом. Примерный уровень исполнения: http://www.weblancer.net/files/portfolio/231/23114/1302998.jpg Бюджет до 300$ Предварительный макет нужен к пятнице 05-10-2012

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Иллюстрация для сайта

    Нужно сделать иллюстрацию для этого сайта kraske.net . Она должна нести в себе, что у нас есть новая услуга, вскрытия машины жидкой резиной plasti dip P.s Цена оговаривается . ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн группы ВКонтакте

    Разработка дизайна и разметка группы «ВКонтакте» для брендового сайта по климатическому оборудованию. Пример - http://vk.com/tosot?ad_id=1 Остальные подробности - в ЛС. От кандидатов - сроки и бюджет.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта

    $125

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо произвести полную смену дизайна сайта кадрового агентства людей с ограниченными возможностями «Новые Перспективы». Задача, как бы банально она ни звучала, проста: сделать стильно и современно. Дизайн ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен редизайн странички

    Нужен редизайн 1-странички Есть готовая страница http://flagshtoki.com/prajs-list.htm Сейчас белый фон и и это как то не смотрится. Одним словом предложите чтоб это смотрелось супер.

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад