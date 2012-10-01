Ищу хорошего веб-дизайнера для зарубежных проектов. Сотрудничество планируется не разовое, поэтому буду рассматривать предложения только с Украины, желательно с Киева (чтоб была возможность встретится и обсудить все вопросы). Оплата попроектная. ...
Дизайн группы ВКонтакте
Разработка дизайна и разметка группы «ВКонтакте» для брендового сайта по климатическому оборудованию. Пример - http://vk.com/tosot?ad_id=1
Остальные подробности - в ЛС. От кандидатов - сроки и бюджет.
Заявки фрилансеров
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