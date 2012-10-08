Приватный проект для Шевага Кирилл (Ktiar)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка172 просмотра

Нужно нарисовать и сверстать дизайн группы Вконтакте.

13 лет назад
abx
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$25
2 дня
Кирилл добросовестный фрилансер, который делает свою работу качественно и оперативно. Советую к сотрудничеству.
Только положительные впечатления после работы с Владимиром! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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