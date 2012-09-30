Ищу хорошего веб-дизайнера для зарубежных проектов. Сотрудничество планируется не разовое, поэтому буду рассматривать предложения только с Украины, желательно с Киева (чтоб была возможность встретится и обсудить все вопросы). Оплата попроектная. ...
Нужен редизайн странички
Нужен редизайн 1-странички
Есть готовая страница http://flagshtoki.com/prajs-list.htm
Сейчас белый фон и и это как то не смотрится. Одним словом предложите чтоб это смотрелось супер.
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