Разработать дизайн 3-х страниц

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Завершен25 заявок221 просмотр

Есть сайт нужно создать дизайн новых трех страниц для этого сайта. Предпочтения предложениям с адекватной

ценой.

13 лет назад
vvv4511
Петр 
79 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

OlgaHavinson
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Талантливый дизайнер. Отличная работа!
Отличный заказчик, ТЗ четкое и понятное, оплата своевременная, все супер. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

OlgaHavinson
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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