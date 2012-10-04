Дизайн онлайн-версии газеты, главная страница

# 1 — $ 100

Нужно нарисовать главную страницу онлайн-версии региональной газеты. Подробное ТЗ приложено. Логотип не нужен, он у нас уже есть. Победитель будет объявлен обязательно, это не сбор бесплатных идей. У меня аттестат продавца вебмани, BL 67, могу подтвердить по запросу.