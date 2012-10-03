Нужен человек, способный отрисовывать новые шаблоны для сайтов, опираясь на их старый дизайн (сохраняя отдельные логотипы/логику и т.п.). Заявки рассматриваются только от людей с портфолио.
Дизайн временной страницы
Требуется дизайн для временной страницы сайта. Главное требование, чтобы было красиво. Дизайн необходим сегодня, крайний срок завтра утром.
Исходник должен быть psd в слоях. Схема страницы и основная картинка прилагаются, также будет логотип в Кореле.
В личку не писать. В аську тоже. Все здесь.
Срок и стоимость указать обязательно.
Оплата ТОЛЬКО Яндекс.Деньги после сдачи-приемки.
Выбранный исполнитель
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