Дизайн временной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок198 просмотров

Требуется дизайн для временной страницы сайта. Главное требование, чтобы было красиво. Дизайн необходим сегодня, крайний срок завтра утром.

Исходник должен быть psd в слоях. Схема страницы и основная картинка прилагаются, также будет логотип в Кореле.

В личку не писать. В аську тоже. Все здесь.

Срок и стоимость указать обязательно.

Оплата ТОЛЬКО Яндекс.Деньги после сдачи-приемки.

13 лет назад
irbol
Олег 
52 года
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Fluxay-ilimi
Дмитрий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Дмитрий отличный дизайнер, он замечательно справился с поставленной задачей. Результат превзошел наши ожидания, особенно если учитывать стоимость работы. К проекту подошел ответственно, вносил необходимые правки, был всегда на связи. Сотрудничеством остались довольны и можем смело рекомендовать в качестве исполнителя.
Был очень рад сотрудничать с этим человеком. ТЗ было составлено чётко и ясно, а работа оценивалась адекватно. Оплату получил своевременно и в соответствии с результатом работы. Приятный и добропорядочный заказчик. Надеюсь посчастливиться поработать вместе ещё. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Fluxay-ilimi
Дмитрий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется дизайнер

    Нужен человек, способный отрисовывать новые шаблоны для сайтов, опираясь на их старый дизайн (сохраняя отдельные логотипы/логику и т.п.). Заявки рассматриваются только от людей с портфолио.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовка макета сайта

    Требуется человек, который сможет (возможно, не разово) за умеренную плату/срок отрисовать вменяемый макет сайта, взяв за основу существующий дизайн (элементы дизайна/логотипы/логику шаблона). Интересуют только исполнители с портфолио. Обращаемся в ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макет дизайна главной страницы (скидочный сайт)

    $50

    Уважаемые дизайнеры! Требуется разработать макет дизайна главной страницы сервиса по продаже купонов по аренде (www.arendakupon.ru). Ваша задача разработать свежий, современный и запоминающийся дизайн, чтобы пользователю на сайте было удобно и ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта в стиле 60-70 годов

    Нужен дизайн сайта в стиле 60-70-х. Шрифты, цвета, формы и т.д. Ищу дизайнера с определенным стилем который сможет воплотить мою идею. Для примеров стиля который нравится могу дать ссылочки: airbnb.com http://somethinginteresting.co.uk http://www.retailmenot.com/ ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн онлайн-версии газеты, главная страница

    $100

    Нужно нарисовать главную страницу онлайн-версии региональной газеты. Подробное ТЗ приложено. Логотип не нужен, он у нас уже есть. Победитель будет объявлен обязательно, это не сбор бесплатных идей. У меня аттестат продавца вебмани, BL 67, могу ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта. Яркий, современный.

    $300

    Требуется сделать дизайн сайта. Дизайн должен быть яркий, современный и продуманный. Цветовая гамма ограничена уже существующим логотипом. Примерный уровень исполнения: http://www.weblancer.net/files/portfolio/231/23114/1302998.jpg Бюджет до 300$ Предварительный макет нужен к пятнице 05-10-2012

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Иллюстрация для сайта

    Нужно сделать иллюстрацию для этого сайта kraske.net . Она должна нести в себе, что у нас есть новая услуга, вскрытия машины жидкой резиной plasti dip P.s Цена оговаривается . ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн группы ВКонтакте

    Разработка дизайна и разметка группы «ВКонтакте» для брендового сайта по климатическому оборудованию. Пример - http://vk.com/tosot?ad_id=1 Остальные подробности - в ЛС. От кандидатов - сроки и бюджет.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен редизайн странички

    Нужен редизайн 1-странички Есть готовая страница http://flagshtoki.com/prajs-list.htm Сейчас белый фон и и это как то не смотрится. Одним словом предложите чтоб это смотрелось супер.

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад