Дизайн временной страницы

Требуется дизайн для временной страницы сайта. Главное требование, чтобы было красиво. Дизайн необходим сегодня, крайний срок завтра утром.

Исходник должен быть psd в слоях. Схема страницы и основная картинка прилагаются, также будет логотип в Кореле.

В личку не писать. В аську тоже. Все здесь.

Срок и стоимость указать обязательно.

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