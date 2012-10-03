Fluxay-ilimi

Дмитрий Fluxay-ilimi

 
32 годаКазахстан/Алматы
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Основной профиль здесь: https://www.free-lance.ru/users/Fluxay-ilimi/.

На той бирже я более 4-х лет, более 56 отзывов о качественной работе и наличие безопасных сделок. Здесь же я работаю не так давно.

OFFLINE ОПЫТ РАБОТЫ

2012-2014

ISC INDUSTRIAL - начальник маркетингового отдела.

2011-2012

Westfalia & Blum

2011

Рекламное агентство McCann Erickson Kazakhstan

2009-2011

Брендинговое агентство Ефанова

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ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее

2008-2012

Академия дизайна и технологий "Сымбат"

Факультет: дизайн графики

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НАВЫКИ

Программы: Photoshop, Dreamweaver, Corel DRAW, 3Ds Max + Vray.

Web: знание HTML5 и CSS3.

Опыт и интересы: Умею рисовать от руки карандашом, углём, красками и ручкой, а также владею планшетом. Занимался разработкой веб-сайтов, рекламы и в какой-то мере полиграфией. Помимо этого отличное владею программами 3D графики и делал множество сцен, интерьеров и просто каких-то отрисовок. Глубокие знания в области маркетинга, юзабилити сайтов.

HTML3ds MaxPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
varava
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Нужно поправить готовый дизайн
Быстро, качественно, со вкусом :) Задание было не очень простое - но вы справились на отлично с ним Очень доволен сотрудничество. Приятно иметь дело с таким фрилансером как вы :) РЕКОМЕНДУЮ!! 10/10
Очень понравилось работать с Евгением. Понимает чего хочет, а главное, излагает свои пожелания понятным языком. Задача была для меня интересной, а работа оценена по достоинству. Очень порядочный и вежливый человек, с которым приятно не только работать но и общаться. Уверен что мы ещё поработаем и большое спасибо.
Ответный отзыв
juliana-sh
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Обработка фото. Приватно для Fluxay-ilimi
Очень понравилось работать с Дмитрием. Работает на качество, адекватно относиться к поправкам, которых было совсем не много. Буду сотрудничать с ним и дальше. Приятно, интересно, плодотворно и по хорошей цене. С его стороны тоже рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.
Был рад работать с Юлией. Получил от неё понятное задание и своевременную оплату. Она сделала всё, чтобы оплатить мои услуги удобным мне способом. Спасибо, было невероятно приятно иметь дело с вами!
Ответный отзыв
irbol
Олег 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Дизайн временной страницы
Дмитрий отличный дизайнер, он замечательно справился с поставленной задачей. Результат превзошел наши ожидания, особенно если учитывать стоимость работы. К проекту подошел ответственно, вносил необходимые правки, был всегда на связи. Сотрудничеством остались довольны и можем смело рекомендовать в качестве исполнителя.
Был очень рад сотрудничать с этим человеком. ТЗ было составлено чётко и ясно, а работа оценивалась адекватно. Оплату получил своевременно и в соответствии с результатом работы. Приятный и добропорядочный заказчик. Надеюсь посчастливиться поработать вместе ещё. Спасибо.
Ответный отзыв