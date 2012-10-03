Основной профиль здесь: https://www.free-lance.ru/users/Fluxay-ilimi/.
На той бирже я более 4-х лет, более 56 отзывов о качественной работе и наличие безопасных сделок. Здесь же я работаю не так давно.
OFFLINE ОПЫТ РАБОТЫ
2012-2014
ISC INDUSTRIAL - начальник маркетингового отдела.
2011-2012
Westfalia & Blum
2011
Рекламное агентство McCann Erickson Kazakhstan
2009-2011
Брендинговое агентство Ефанова
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ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее
2008-2012
Академия дизайна и технологий "Сымбат"
Факультет: дизайн графики
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НАВЫКИ
Программы: Photoshop, Dreamweaver, Corel DRAW, 3Ds Max + Vray.
Web: знание HTML5 и CSS3.
Опыт и интересы: Умею рисовать от руки карандашом, углём, красками и ручкой, а также владею планшетом. Занимался разработкой веб-сайтов, рекламы и в какой-то мере полиграфией. Помимо этого отличное владею программами 3D графики и делал множество сцен, интерьеров и просто каких-то отрисовок. Глубокие знания в области маркетинга, юзабилити сайтов.
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