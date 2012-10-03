Эффективные веб-сайты, которые продают! Обращайтесь!

Основной профиль здесь: https://www.free-lance.ru/users/Fluxay-ilimi/.

На той бирже я более 4-х лет, более 56 отзывов о качественной работе и наличие безопасных сделок. Здесь же я работаю не так давно.

OFFLINE ОПЫТ РАБОТЫ

2012-2014

ISC INDUSTRIAL - начальник маркетингового отдела.

2011-2012

Westfalia & Blum

2011

Рекламное агентство McCann Erickson Kazakhstan

2009-2011

Брендинговое агентство Ефанова

---------------

ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее

2008-2012

Академия дизайна и технологий "Сымбат"

Факультет: дизайн графики

---------------

НАВЫКИ

Программы: Photoshop, Dreamweaver, Corel DRAW, 3Ds Max + Vray.

Web: знание HTML5 и CSS3.

Опыт и интересы: Умею рисовать от руки карандашом, углём, красками и ручкой, а также владею планшетом. Занимался разработкой веб-сайтов, рекламы и в какой-то мере полиграфией. Помимо этого отличное владею программами 3D графики и делал множество сцен, интерьеров и просто каких-то отрисовок. Глубокие знания в области маркетинга, юзабилити сайтов.