Рисование графики для уровней игры

Не дороже 6$. Паблик о кулинарии. Так же кидайте ссылку на портфолио! Оплата сразу после выполнения работы! Фотографии для аватарки пришлю. Все подробности в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С днем победы дамы и господа.
Требуется иллюстратор для создания уровней мобильной игры.
Стилистика очень похода на скриншоты прикреплённые к проекту.
Об игре:
Point-n-Click игра на на основе истории про красную шапочку.
Каждый уровень в игре уникальный, почти на каждом есть уникальные, но простые персонажи, а также различные механизмы. Игра - головоломка.
О данном проекте:
Имеется концепт каждого уровня с продуманным расположением элементов и механикой взаимодействия.
Указано где какой персонаж, где какая постройка, где какой куст, имеются эскизы.
Задача в том, чтобы задуманное было красиво нарисовано в Photoshop с соблюдением простых условий
расположения слоёв.
Условия и требования:
1. Обязательно умение работать с кривыми.
2. Вы получите исходники предыдущих уровней для заимствования стиля и некоторых элементов, для облегчения работы.
3. Перед каждым уровнем всё обязательно обсуждается, вплоть до размером каждого элмента, не говоря уже о размерах полотна. Также получите различные арты для того, чтобы легче было создавать тот-или иной элемент не придумывая велосипед.
4. Оплата крайне желательна через Visa. В крайнем случае Webmoney и в очень крайнем вестерн юнион.
В случае оплаты через вестерн или вебмани, будут технические задержки, с вестерн юнион комиссия вычитывается из гонорара. Оплата по факту за каждый уровень, так-как они разные по сложности, но обязательно установим минимальную ставку.
5. Сроки сжатые, но достаточно комфортные для продуктивного человека.
6. Если вы создадите то, что сделает игру по настоящему красивой и не перегруженной, то будем сотрудничать и дальше в других проектах.
7. Ваше имя обязательно будет в титрах, однако вашу работу нельзя будет выкладывать в публику без разрешения.
Смотрите Картинки, скажите сколько примерно возьмёте за 1 уровень, если стоимость устроит, перейдём к конкретным обсуждениям.
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