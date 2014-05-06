Рисование графики для уровней игры

С днем победы дамы и господа.

Требуется иллюстратор для создания уровней мобильной игры.

Стилистика очень похода на скриншоты прикреплённые к проекту.

Об игре:

Point-n-Click игра на на основе истории про красную шапочку.

Каждый уровень в игре уникальный, почти на каждом есть уникальные, но простые персонажи, а также различные механизмы. Игра - головоломка.

О данном проекте:

Имеется концепт каждого уровня с продуманным расположением элементов и механикой взаимодействия.

Указано где какой персонаж, где какая постройка, где какой куст, имеются эскизы.

Задача в том, чтобы задуманное было красиво нарисовано в Photoshop с соблюдением простых условий

расположения слоёв.

Условия и требования:

1. Обязательно умение работать с кривыми.

2. Вы получите исходники предыдущих уровней для заимствования стиля и некоторых элементов, для облегчения работы.

3. Перед каждым уровнем всё обязательно обсуждается, вплоть до размером каждого элмента, не говоря уже о размерах полотна. Также получите различные арты для того, чтобы легче было создавать тот-или иной элемент не придумывая велосипед.

4. Оплата крайне желательна через Visa. В крайнем случае Webmoney и в очень крайнем вестерн юнион.

В случае оплаты через вестерн или вебмани, будут технические задержки, с вестерн юнион комиссия вычитывается из гонорара. Оплата по факту за каждый уровень, так-как они разные по сложности, но обязательно установим минимальную ставку.

5. Сроки сжатые, но достаточно комфортные для продуктивного человека.

6. Если вы создадите то, что сделает игру по настоящему красивой и не перегруженной, то будем сотрудничать и дальше в других проектах.

7. Ваше имя обязательно будет в титрах, однако вашу работу нельзя будет выкладывать в публику без разрешения.

Смотрите Картинки, скажите сколько примерно возьмёте за 1 уровень, если стоимость устроит, перейдём к конкретным обсуждениям.