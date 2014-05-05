Логотип в векторе.

Здравствуйте !

Есть необходимость в отрисовке логотипа компании в векторе..,компьютер на котором он есть далеко, а в ближайшую неделю он понадобится.

Кто поможет)?

Жду предложения по цене и срокам

В приложении основа от чего отталкиваться

С уважением Александр