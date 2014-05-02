Сделать стартовые постеры на сайт

$500
Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок200 просмотров
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Нужно сделать несколько стартовых постеров на сайт. Есть шрифт, етсь надписи, есть фотоматериал. Нужно красиво уметь комбинировать текст, фото и графику для подачи. Как референс обратить внимание на подачу www.net-a-porter.com.

Заказчик отдаст предпочтение уже имеющим опыт. Присылайте ссылки на работы (Behance в приоритете). Оплата на карту.

10 лет назад
oleant
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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